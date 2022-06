Lilli Gruber parla del Covid: "Sono arrivata a pesare 44 kg"

Lilli Gruber , ospite del programma radiofonico Un Giorno da Pecora , su Rai Radio1, ha parlato della sua positività al Coronavirus: " Ho preso la variante Omicron 4 o 5 , quella super aggressiva, dopo avere vissuto come una monaca per due anni e mezzo". Il racconto della giornalista e conduttrice di Otto e mezzo prosegue: "Una sera di due settimane e mezzo fa eravamo a cena con una quindicina di amici. C’era anche un’americana, che conosco, appena arrivata da Davos. Siamo stati contagiati praticamente tutti ad eccezione di chi aveva avuto il virus pochi mesi prima".

La rabbia di Lilli Gruber

"Alla fine della cena ci siamo, purtroppo, abbracciati. Io sono sempre stata iper attenta, sono arrabbiata con me stessa e con la leggerezza di tutti gli altri perché il Covid non è affatto sparito", ha continuato la giornalista. Su quali sintomi avesse avuto, la Gruber ha chiarito: "febbre a 38 e mezzo, tosse, mal di gola, mal di testa, anche la perdita del gusto che per fortuna ho riacquistato. È stata una brutta esperienza, sento ancora molta stanchezza e molta fiacca. Ero arrivata a 44 chili, ora mi sono rimessa ‘all’ingrasso". Da qualche giorno la conduttrice di Otto e Mezzo è tornata al timone del programma, conducendo da casa.