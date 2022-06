Shakira e il tradimento di Piqué: come sta? Parla il fratello

Continua a far chiacchierare la fine della relazione tra Shakira e Gerard Piqué. Fine arrivata a quanto pare a causa di alcuni tradimenti del difensore del Barcellona. Telecinco ha contattato Tonino Mebarak, il fratello della cantante, cercando di capire lo stato d'animo della 45enne. "Come sta mia sorella? Sta attraversando una separazione", ha dichiarato l'uomo. Tradotto: è un momento tutt'altro che facile. Sebbene non siano mai diventati marito e moglie Shakira e Piqué devono ora trovare un accordo per il bene dei figli Milan e Sasha, che oggi hanno rispettivamente 9 e 6 anni.