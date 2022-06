Enea, Mediterraneo sempre più bollente: aumentate le temperature di 4 gradi

Sono arrivati i primi risultati del progetto CAREHeat finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea, a cui partecipano per l'Italia Enea e Cnr, e non sono affatto confortanti. Nel Mediterraneo le temperature sono sempre più bollenti: dal 10 maggio il mare è colpito da un'ondata di calore che ha innalzato la temperatura della superficie di circa 4 gradi rispetto alla media del periodo 1985-2005, con picchi superiori a 23 gradi. Il progetto CareHeat ha come obiettivo quello di sviluppare nuove metodologie per prevedere e identificare le ondate di calore, comprenderne la propagazione e gli impatti su ambiente, biodiversità e attività economiche, quali pesca e acquacoltura.