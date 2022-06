Khaby Lame riceverà la cittadinanza italiana: l'annuncio ufficiale

La cittadinanza italiana per Khaby Lame

Lame era arrivato in Italia quando aveva poco più di un anno. La sua vita l'ha praticamente vissuta nel Bel Paese, dove ha studiato e lavorato come operaio. Quindi durante la pandemia è arrivata la svolta con TikTok, dove ha cominciato a caricare le sue strepitore video lezioni, utilizzando la mimica facciale e tanta ironia. Due elementi che lo hanno portato ad abbattere le barriere linguistiche e quindi essere compreso in modo facile ed intuitivo da chiunque in ogni parte del mondo. In passato Lame aveva commentato il paradosso di non avere ancora la cittadinanza: "Non è giusto che una persona che vive e cresce con la cultura italiana per così tanti anni ed è pulito, non abbia ancora oggi il diritto di cittadinanza. E non parlo solo per me", aveva dichiarato a Repubblica, per poi aggiungere "Qui non ci sono solo io. Il visto e magari la cittadinanza mi renderebbero le cose più facili, ma non sarei contento pensando a tutte quelle altre persone che magari sono anche nate in Italia e non hanno lo stesso diritto".