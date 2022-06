Morata e Alice: un nome curioso per il quarto figlio in arrivo

Si allarga la famiglia di Alvaro Morata . La moglie Alice Campello è incinta per la quarta volta. La modella, influencer e imprenditrice ha risposto ad alcune curiosità dei follower dopo l'annuncio della nuova gravidanza su Instagram. "Sapete già il sesso del bebè?", ha chiesto qualcuno. "Non ancora, non vedo l'ora di scoprirlo! Alvaro dice che sicuramente sarà un altro maschio ma c'è Eleonora Brunacci che mi dà qualche speranza", ha risposto Lady Morata tirando in ballo la moglie di Mariano Di Vaio, che di recente ha avuto una bambina dopo tre figli maschi. Sposati dal 2017 Alvaro e Alice sono genitori dei gemelli Leonardo e Alessandro , nati nel 2018, e di Edoardo, arrivato nel 2020.

I nomi in lizza per il quarto figlio di Morata

Alice Campello ha ammesso che per il momento non è stato ancora deciso un nome ufficiale per il quarto erede. In lista ci sono diverse idee, alcune stravaganti. Nel caso di una bambina la coppia sta valutando Bella, Vittoria, Lia. "Ad Alvaro piace anche Africa", ha confidato Alice. Un eventuale quarto maschietto potrebbe invece chiamarsi Federico o Santiago. "Ma nulla è certo per ora", ha precisato la Campello.