William e Kate: la figlia Charlotte vuole diventare una calciatrice

Altro che balli di corte ed eventi mondani: la principessa Charlotte sogna un futuro nel calcio! La figlia di William e Kate gioca da qualche anno e col tempo spera di affermarsi sempre più in questo sport. A spifferare tutto è stato il suo celebre papà durante una recente visita alla squadra di calcio femminile inglese Lionesses. L'erede al trono ha rivelato che la sua secondogenita sta facendo pratica per diventare portiere. "Charlotte mi ha chiesto di riferirvi che è veramente brava in porta, mi ha detto ‘Per favore diglielo'. È una talento in erba per il futuro", ha spiegato il nipote della Regina Elisabetta.