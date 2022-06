Winona Ryder parla della rottura con Johnny Depp: "Momento Ragazze interrotte"

L'attrice Winona Ryder è tornata a parlare della sua storia con Johnny Depp avvenuta negli anni '90 nel corso di una recente intervista a Harper’s Bazaar US, dove ha ricordato anche il periodo buio vissuto dopo la fine della relazione. La coppia si disse addio nel 1993 a causa della pressione mediatica dopo quattro anni insieme. I due attori si conobbero sul set del film di Tim Burton Edward Mani di Forbice: e fu subito passione. All'epoca lei aveva 22 anni, lui 32. Ma la fine delle relazioni non fu facile per l'attrice.

Le parole di Winona Ryder sul post break

"È stato il mio momento Ragazze Interrotte nella vita reale", ha ammesso la diva di Hollywood, facendo riferimento al film del 1999 (riadatamento dall’omonimo libro di memorie di Susanna Kaysen), dove interpretava il ruolo di una giovane adolescente con problematiche mentali. "Ricordo che stavo interpretando questo personaggio che finisce per essere torturato in una prigione cilena", ha ricordato la Ryder riferendosi al suo personaggio del film del 1994 La casa degli spiriti, "guardavo quei lividi finti e quei tagli sul mio viso, e faticavo a vedermi cosi", ha confessato. Poi ha aggiunto: "Tratteresti questa ragazzina come stai trattando te stessa?", quindi ha aggiutno: "Mi sono ricordata di essermi guardata e di aver detto: 'Questo è quello che sto facendo a me stessa dentro di me', perché semplicemente non mi stavo prendendo cura di me stessa".