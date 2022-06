Johnny Depp, dopo il processo la trattativa per il sequel dei Pirati dei Caraibi? Il gossip

Johnny Depp potrebbe ritornare ad essere ancora una volta Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi , dopo essere stato lasciato a casa dalla società di produzione nel 2018. L'indiscrezione è stata lanciata dal portale Poptopic, che ha riferito che l'attore, 59 anni è in trattative con la Disney per un " accordo da 300 milioni di dollari ". Depp, già protagonista dei 5 film della saga, ha recentemente vinto la causa per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard . L'insider ha rivelato che la Disney avrebbe il desiderio di ricucire la relazione con l'attore, da qui un primo contatto: "Hanno contattato l'attore prima del suo processo per diffamazione contro Amber Heard e gli hanno chiesto se sarebbe stato interessato a tornare per un altro film sui pirati o due".

I rumor su Depp

Sempre la stessa fonte ha rivelato che ci sarebbe in ballo anche un altro progetto per Disney Plus. "Secondo quanto riferito, l'accordo prevede che Johnny Depp ritorni nei panni di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi 6 e una serie spin-off Disney Plus sui primi anni di vita del Capitano della Perla Nera", si apprende, quindi Poptopic ha proseguito affermando che: "Quello che posso dirvi è che lo studio ha già scritto una bozza per un film su Jack Sparrow, quindi sono molto fiduciosi che Johnny li perdonerà e tornerà a vestire i panni del suo personaggio iconico". L'accordo con la Disney prevederebbe oltre un compenso da capogiroc, anche una ingente donazione a un ente di beneficenza scelto da Depp come gesto di buona volontà.