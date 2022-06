Johnny Depp vince il processo e la sua moto va all'asta: si parte da 250mila dollari

In Cry Baby, Johnny Deep è forse diventato definitivamente il sex symbol che tutti conosciamo. A renderlo ancora più affascinante nella pellicola cult degli anni ‘90 è stata anche l’ Harley Davidson del 1955 modello K su cui sfrecciava. L’esemplare rosso acceso sta per essere messo all’asta a seguito della causa per diffamazione vinta dall’attore nei confronti dell’ex moglie Amber Heard.

Chi offre di più?

Fascino ribelle ed eleganza da vendere. Non stiamo parlando di Johnny Depp, ma della moto utilizzata sul set di Cry Baby. L’esemplare unico andrà in vendita dal prossimo 25 giugno su Kruse GWX Auctions e il prezzo base è di 250mila dollari. Per chi non può permettersi questo modello da collezione, c’è comunque un modo per goderselo: attualmente infatti, l’Harley è in esposizione al museo di Branson, nello stato americano del Missouri, dove resterà fino al giorno dell’asta.

