Cristiano Ronaldo: in vendita il suo jet di lusso

Cristiano Ronaldo cerca un acquirente per il suo lussuoso jet privato. Dopo sette anni il calciatore ha deciso di sbarazzarsi del Gulstream G200 che aveva acquistato nel 2015 per circa venti milioni di euro. A farlo sapere è Es Diario. Il velivolo può raggiungere i 900 chilometri orari e può portare a bordo fino a dieci passeggeri. È un modello esclusivo: dello stesso tipo sono stati prodotti solo 250 unità. Al suo interno ci sono sedili e divani grigio chiaro e tavoli in legno. Dispone di poltrone reclinabili per poter sopportare al meglio lunghe ore di volo. Inoltre è dotato di una cucina.