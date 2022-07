David e Victoria Beckham, la dedica di lei per i 23 anni di matrimonio

David e Victoria Beckham festeggiano nella giornata di lunedì 4 luglio l'anniversario di matrimonio . La celebre coppia dello starsystem si è unita in matrimonio nel 1999. La location dove i due si scambiarono gli anelli nuziali fu il castello di Luttrellstown, poco lontano da Dublino. E a distanza di 23 anni , la cantante ha voluto ricordare quel momento pubblicando sul suo account Instagram un post per zittire gli haters.

Le parole di Victoria e David Beckham

"Dicevano che lui non è divertente e che io non sorrido mai, dicevano che non saremmo durati e invece oggi festeggiamo 23 anni di matrimonio", ha scritto l'ex Spice Girls su Instagram, per poi aggiungere parole intrise di amore per il marito: "David, sei il mio tutto. Ti amo da morire!!!". Anche l'ex calciatore del Manchester United ha dedicato un messaggio alla moglie, pubblicando un simpatico video che li ritraeva da givoanissimi nel corso di un'intervista. Alla domanda: "Ti piacevano le Spice Girls prima di conoscere Victoria?", David rispondeva: "No, mi piaceva Posh".

I Beckham: una storia d'amore lunga 23 anni

David e Victoria si sono conosciuti nel 1997 durante una partita di beneficienza. Inizialmente la coppia ha cercato di vivere la relazione al riparo dell'occhio indiscreto del gossip, ma a causa della loro notorietà era praticamente impossibile. Dopo un anno arrivò l'annuncio del fidanzamento e dopo quattro mesi dalle nozze il primo figlio, Brooklyn. Seguì poi nella famiglia Beckham l'arrivo di Romeo nel 2002. Nel periodo in cui David giocò nel Real Madrid, ci fu un gossip che lo vedeva protagonista, riguardante un presunto tradimento. Dopo la smentita, la famiglia si è allargata ancora con l'arrivo di Cruz nel 2005. Mentre nel 2011 Victoria dà alla luce Harper, l'unica femminuccia della famiglia.