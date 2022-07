Francesca Pascale, venduta la villa che le regalò Berlusconi

Villa Maria, la splendida dimora immersa nel verde nel cuore della Brianza, che è stata per anni il nido d'amore di Silvio Berlusconi e Francesca Pascale, è stata venduta. Come sil legge sul Messaggero, dopo la fine della relazione con l'ex premier aveva continuato a vivere nello splendido edificio. Successivamente è subentrato il trasferimento in Toscana, dove ha iniziato la love story con la Turci. Villa Maria era stata un regalo di Berlusconi a Francesca nel 2015. La villam che conta 1.140 metri quadrati, è attorniata da un un parco da oltre 30mila metri quadrati. Fu acquistata per 2,5 milioni di euro, poi la Pascale la rinnovò, spendendo quasi 30 milioni.