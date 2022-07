WhatsApp 'in incognito': la nuova funzione per nascondersi se si è online

nuova funzione che sarà presto disponibile su invisibili' mentre si è online o mentre si scrive un messaggio o si inviano foto o vocali. La rilevante novità è stata spoilerata dal sito Wabetainfo, secondo il quale la privacy verrà blindata con la modalità "Incognito". Per far ciò occorrerà apportare alcune modifiche alle impostazioni. Lache sarà presto disponibile su WhatsApp permetterà di essere praticamente '' mentre si è online o mentre si scrive un messaggio o si inviano foto o vocali. La rilevante novità è stata spoilerata dal sito Wabetainfo, secondo il quale la privacy verrà blindata con la modalità "Incognito". Per far ciò occorrerà apportare alcune modifiche alle impostazioni.

La nuova funzione di WhatsApp



Wabetainfo ha pubblicato uno screenshot tratto da una versione beta di WhatsApp per iOS, ma la nuova funzione dovrebbe essere disponibile anche per Android e per la versione desktop dell'app. Al momento non si conosce ancora quanto tempo dovremo aspettare per vedere introdottà tale novità. Per assicurarsi la privacy mentre si è online sull'applicazione pare che basterà entrare nella sezione "Chi può vedere le mie informazioni personali" nella schermata Privacy delle Impostazioni. A seguire "Chi può vedere quando sono online", quindi "Nessuno".