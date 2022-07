Covid in Italia, Sileri: "Bisogna vaccinarsi subito"

Nuove restrizioni e mascherina a scuola

Per il prossimo autunno "non è prevista nessuna misura restrittiva", ha aggiunto Sileri che si è espresso anche contro l'uso delle mascherine a scuola: "Penso che sotto una certa età non serva". La mascherina "serve probabilmente per una popolazione più tardo adolescenziale", ha dichiarato Sileri, che ha rimarcato come oggi anche la popolazione più fragile si trovi in una condizione di maggiore sicurezza rispetto al passato: "I nostri anziani sono vaccinati e hanno fatto il richiamo: una circolazione nella popolazione più giovane grandi danni non dovrebbe farli".