Guerra in Ucraina: anche la catena H&M abbandona la Russia

La catena d'abbigliamento H&M ha annunciato che uscirà dal mercato in Russia, sotto sanzioni per la guerra in Ucraina. Il colosso svedese dell'abbigliamento aveva già sospeso le sue vendite lo scorso marzo, poco dopo lo scoppio del conflitto. "Dopo matura riflessione, constatiamo che è impossibile continuare la nostra attività in Russia, tenuto conto della situazione", ha dichiarato in un comunicato aziendale la direttrice generale del gruppo svedese, Helena Helmersson. Il gruppo H&M, secondo i dati diffusi sul suo sito, aveva 150 punti vendita in Russia: Paese che costituisce il suo sesto mercato al mondo, con il 4% delle vendite totali del gruppo nel quarto trimestre del 2021.