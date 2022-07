Francia, a causa degli incendi 5mila persone evacuate nella Gironda

Sono state evacuate dalle loro case almeno 5.000 persone nella regione francese della Gironda che è preda di enormi incendi boschivi: questo è quanto divulgato da fonti locali. Da una settimana circa l'area è alle prese con due giganteschi incendi che hanno bruciato 14.000 ettari di vegetazione, raggiungendo anche la costa atlantica. Sono circa 4.200 ettari sono andati in fumo a La Teste-de Buch, vicino al bacino di Arcachon, su un perimetro di 9 km per 8 km. In questo settore, la situazione è rapidamente peggiorata quando l'incendio ha attraversato la strada dipartimentale 218 lungo la costa, domenica sera.