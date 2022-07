Vaiolo delle scimmie, l'Oms: "Il vaccino non basta, limitare rischi"

I crescenti dati riguardanti i contagi da vaiolo delle scimmie preoccupano sempre più ed il vaccino da solo pare non sia sufficiente per fermare l'epidemia. "Chiediamo, per il momento, di adottare misure per ridurre questo rischio", per esempio "limitando i partner sessuali e le interazioni", ha dichiarato il direttore dell'ufficio europeo dell'Oms Hans Kluge. Quindi h a aggiunto: "dobbiamo rispondere concentrandoci sulla modalità di trasmissione dominante (il contatto pelle a pelle durante gli incontri sessuali) e sui gruppi a più alto rischio". In una dichiarazione alla stampa, il direttore dell'ufficio europeo dell'Oms, ha fatto il punto sull'epidemia: "Nella regione europea dell'Oms, l'epidemia ha visto il virus estendere la sua portata rapidamente, con 37 paesi e aree colpite ad oggi, con prove di una trasmissione locale continua".