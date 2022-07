Shakira andrà a processo per frode fiscale in Spagna: l'annuncio

Shakira, dopo il presunto tradimento di Piqué e la separazione, ha deciso di andare in giudizio invece di addivenire ad un accordo offerto dai pubblici ministeri spagnoli per risolvere le accuse di evasione fiscale per un totale di 14,5 milioni di euro. A lanciare la notizia è stata la società di pubbliche relazioni Llorente y Cuenca, che segue la cantante colombiana, precisando che la popstar "si fida della sua innocenza e sceglie di lasciare la questione nelle mani della legge".