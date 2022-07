Chiara Ferragni replica alla polemica dell'accappatoio: le sue parole

Chiara Ferragni ha replicato alle tante critiche ricevute dopo aver pubblicato sui suoi profili social una story, dal contenuto ovviamente ironico (anche se in molti non l'abbiano capito) che diceva: "Persone che rubano l'accappatoio dell'hotel come souvenir". Mentre sul web non si parla d'altro, la moglie di Fedez è tornata sulla questione pubblicando un video su TikTok dove la si vede mentre si riprende mimando una voce che afferma: "Divertente? Si, ma non divertente. Divertente strano". Come didascalia all'immagine si legge: "Quando creano la polemica sul “furto” di accappatoio dall’hotel come se non sapessero che ogni hotel ha la tua carta di credito registrata e viene addebitato come tutti i costi extra”.