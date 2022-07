Chiara Ferragni e Fedez, adrenalina e divertimento sulla nuova Ferrari SF90

Chiara Ferragni e Fedez hanno dato il benvenuto ad un nuovo diamante pregiato, con collocazione il garage. Si tratta della Ferrari SF90 , la nuova hypercar del rapper milanese che i Ferragnez hanno subito deciso di testare per le strade della città meneghina. Chiara, abituata a postare tutta la sua vita sui social, ha condiviso alcune stories su Instagram (e non solo) del momento precedente l'arrivo del marito nel garage prima di salire sull'auto, per poi riprenderlo alla guida disinvolto e divertito.

Fra scherzi e risate

La Ferragni, il cui lavoro è proprio raccontare e condividere storie, ha voluto mostrare a tutti i suoi follower, sia di Tik Tok che di Instagram, la Ferrari del marito. In particolare in un video su Tik Tok l’influencer ha assemblato alcuni momenti della mattinata trascorsa, da quando scendono nel loro garage fino a quando sono nella supercar e sfrecciano per le strade di Milano. Nelle scene riprese da Chiara, si vede Fedez completamente preoccupato e teso, non sicuro di riuscire a guidare un’auto di un certo calibro. Ma una volta in macchina, alla domanda di lei “Com’è?” lui risponde “Molto bella”. A tensione svanita, la coppia più famosa e amata sui social network si è goduta la “passeggiata” con la ruggente SF90 in totale divertimento.