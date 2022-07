Bugatti La Voiture Noire, il bolide che a Zurigo... va pianissimo

Quando si è al volante di una Bugatti è necessario guidare con estrema attenzione, al fine di evitare incidenti come quello accaduto alla Veyron di Cristiano Ronaldo finita contro un cancello . Sarà per questo motivo che la Voiture Noire che in questi giorni si aggira per le strade di Zurigo , in Svizzera, è stata vista "sfreciare" a bassissima velocità. Il proprietario della supercar da 11 milioni di euro è ancora sconosciuto.

Fotografatissima

Seconda solo alla Rolls Royce Boat tail che costa oltre 20 milioni di euro, la Bugatti La Voiture Noire è stata presentata per la prima volta al Salone di Ginevra del 2019 ma è solo nel giugno del 2021 che il primo proprietario ha potuto mettere le mani su questo bolide. Il motore è un W16 quad-turbo da 8 litri che sviluppa 1500 CV di potenza e 1600 Nm di coppia massima. Nonostante la velocità massima raggiungibile di 420 km/h, questa Bugatti è stata vista girare per le vie di Zurigo, in Svizzera con un'andatura estremamente lenta, una fortuna per i tanti passanti che sono così riusciti ad immortalarla in ogni più piccolo particolare. Il proprietario è tutt'ora sconosciuto, ma in questi giorni è sicuramente l'uomo più invidiato della città svizzera. Altri invece hanno deciso di fargli anche dei video per far sentire anche l'inconfondibile rombo del motore che solo una Bugatti del genere può vantare.

