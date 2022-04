Una Veyron a 140mila euro? Su eBay c'è una Bugatti che nasconde un segreto

Sognate una Bugatti Veyron ma non avete 2 milioni da spendere? Su Ebay ce n'è una che costa "solo" 140 mila euro anche se non è proprio autentica. Progettata sulla base di una Pontiac del 2004 è stata appositamente modificata per sembrare il modello del marchio francese.

Bugatti Chiron Super Sport tra i cordoli del McDrive

Più una Pontiac o una Veyron?

C’è chi sogna una Pontiac e chi una Bugatti, con questa Veyron potete averle entrambe. La replica in vendita sul noto sito di compravendita è spinta da un motore LS1 V8 (con una potenza pari a meno della metà di una vera Veyron) e non si discosta molto dalla versione originale. Anche gli interni hanno subito delle leggere modifiche. Per rendere la replica ancora più 'fedele', oltre alle modifiche strutturali, al motore della Pontiac GTO è stato modificato anche il suono, per essere più simile a quello della Veyron.

La differenza maggiore sta nel prezzo, che resta comunque molto alto: una vera Veyron costa 1,8 milioni di euro, mentre questa ne vale 140mila. Un dettaglio non da poco che potrebbe invogliare parecchio chi ha un gruzzolo da parte e il sogno di guidare una Bugatti.

Bugatti Chiron, Post Malone mette in vendita la sua ma il prezzo è folle!