Bugatti Chiron Super Sport tra i cordoli del McDrive

Avete mai visto qualcuno andare al McDrive in Bugatti Chiron Super Sport ? L'impresa potrebbe rivelarsi più ardua di quanto si possa pensare e il team di Carwow lo ha testato in prima persona. Un video pubblicato sul loro canale YouTube mostra quanto possa essere difficile gestire un'azione quotidiana, che tutti almeno una volta nella vita abbiamo fatto, a bordo di una hypercar: ordinare hamburge e patatine presso la struttura esterna del McDonald's, insomma, non è per tutti.

C'è anche Andy Wallace, vincitore di Le Mans

Non tutti i McDrive sono uguali, certo, ma molti presentano corridoi stretti e cordoli che possono rivelarsi insidiosi per una vettura come la Bugatti Chiron Super Sport, che è larga 2.18 metri (con gli specchietti aperti). Tutta una serie di ostacoli, insomma, che non hanno reso facili le manovre al conducente e infatti è stato necessario il supporto di un’altra persona. A guidare l’autista lungo il percorso del McDrive, evitando così qualche spiacevole (e costoso!) danno all’auto, ci ha pensato Andy Wallace, noto pilota e vincitore della 24 Ore di Le Mans oltre che di tanti altre gare. Alla fine, la Bugatti Chiron Super Sport è riuscita ad arrivare a destinazione, fare il suo ordine e uscire dalla struttura, senza riportare alcun graffio, ma l’impresa è stata ardua, come si può bene vedere nel video che mostra il volto apprensivo del conducente.

