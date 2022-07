Chris Rock parla a 4 mesi dallo schiaffo di Will Smith: le sue parole

Chris Rock è tornato a parlare dello schiaffo ricevuto da Will Smith sul palco degli Oscar 2022 lo scorso 27 marzo, reo di aver fatto una battuta infelice sulla malattia della moglie dell'attore. Per il comico ormai l'episodio è alle spalle e lo shock del momento superato. Sul palco del PNC Bank Arts Center di Holmdel Rock ha detto: "Chiunque dica che le parole fanno male, non è mai stato preso a pugni in faccia”, quindi ha aggiunto: “Ma mi sono scrollato di dosso quella mer*a e sono andato al lavoro il giorno dopo… Non vado in ospedale per un taglietto”.