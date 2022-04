Will Smith: Netflix e Sony fermano prossimi film dopo lo schiaffo agli Oscar

Continua a far discutere il caso Will Smith a Hollywood. Il gesto di rabbia contro Chris Rock avrebbe avuto delle conseguenze negative sul futuro professionale del neo Premio Oscar. Stando a quanto fa sapere Variety Netflix avrebbe deciso di rallentare con l'organizzazione di Fast and Loose. "La ricerca di un nuovo regista è stata fermata. Non è chiaro se Netflix andrà avanti e, nel caso, se cercherà anche un nuovo protagonista al posto di Smith", ha scritto il giornale. Un altro progetto importante per Will nei prossimi mesi era il dramma sulla schiavitù Emancipation che Apple + ha comprato per 120 milioni. Doveva uscire quest'anno facendo di Smith un potenziale candidato a un nuovo Oscar ma gli studi non hanno fissato una data per la prima e rifiutato di rilasciare ulteriori commenti.