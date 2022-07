Chiara Ferragni lo rifà e 'ruba' un nuovo accappatoio: lo scherzo

Chiara Ferragn i si prende gioco degli haters e di chi l'aveva criticata per la questione del 'furto' di oggetti dagli hotel, pubblicando una nuova storia dove ammette: " Ragazzi ci sono cascata di nuovo, ho rubato un altro accappatoio ". Si tratta di un divertente scherzo, perché l' accappatoio in questione, è di Fedez . Insomma, la prossima co-condutrice del Festival di Sanremo, la prende a ridere, nella speranza che si possano placare una volta e per tutte le critiche mosse contro di lei.

Lo scherzo di Chiara Ferragni

Dopo la burla dell'influencer, che chi si domanda se questa non sia invece una frecciatina per Selvaggia Lucarelli, che non ha mancato di dire la sua sulla questione dei 'furti' di oggetti negli alberghi. La Ferragni aveva spiegato, alla luce delle accuse, che questo tipo di azioni non è da considerare un furto vero e proprio, poiché qualsiasi mancanza nella stanza viene poi addebitata sulla carta registrata dall'hotel, come tutti i costi extra.