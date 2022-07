Primo morto in Spagna per il vaiolo delle scimmie, che è stato confermato dal ministero spagnolo della Sanità, come ha affermato il sito di El Mundo. Si tratterebbe quindi del primo decesso a causa di tale patologia in Europa. Ad oggi in Spagna sono stati notificati 4.298 casi confermati. Stando alle informazioni riportate dal sito spagnolo dei 3.750 contagiati su cui si hanno informazioni, 120 sono stati ricoverati in ospedale (il 3,2%), di cui uno è deceduto.