Griner condannata in Russia, Justin Bieber: "Voglio aiutarla"

Justin Bieber vuole aiutare Brittney Griner, la giocatrice di basket condannata da un tribunale russo a 9 anni di carcere per possesso e contrabbando di droga. Prima che il verdetto fosse annunciato, la 31enne ha fatto un ultimo appello alla corte. Ha detto che non aveva intenzione di infrangere la legge portando con sé cartucce da svapo contenenti olio di cannabis quando è volata a Mosca per giocare nella città di Ekaterinburg. La sentenza ha scatenato l'ira del Presidente americano Joe Biden e di tante altre personalità dello showbiz internazionale.