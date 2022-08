WhatsApp, l'aggiornamento estivo: tutte le novità

Grosse novità in arrivo su WhatsApp. Ad annunciarle Mark Zuckerberg in persona sui suoi profili social. Grazie al nuovo aggiornamento gli utenti potranno abbandonare un gruppo ‘di nascosto’, senza che gli altri lo vengano a sapere da una notifica come avviene attualmente. L’unica persona che verrà informata sarà l’amministratore del gruppo. Allungati anche i tempi di cancellazione dei messaggi, che potranno essere eliminati fino a 2 giorni e 12 ore dopo la loro pubblicazione.