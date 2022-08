Caso Griner: la Russia conferma i negoziati per lo scambio dei detenuti

La richiesta degl Usa

Gli Stati Uniti hanno ripetutamente dichiarato di aver fatto "un'offerta sostanziale" per ottenere il rilascio di due americani detenuti in Russia, ovvero Griner e l'ex Marine Paul Whelan condannato a 16 anni per spionaggio. Secondo quanto riportato dai media americani, la trattativa prevederebbe lo scambio con un noto trafficante d'armi russo detenuto negli Stati Uniti, Viktor Bout, soprannominato il 'mercante di morte'. L'uomo fu arrestato in Thailandia nel 2008 e sta scontando una condanna a 25 anni di carcere in Usa.