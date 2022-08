Norvegia: abbattuto il tricheco-star Freya

Il tricheco norvegese Freya è stato abbattuto: il grande mammifero marino era diventato un'attrazione estiva nel fiordo di Oslo al punto però da rappresentare un pericolo per il pubblico e le autorità non hanno voluto correre rischi. Al pinnipede è stata praticata l'eutanasia. "La decisione di praticare l'eutanasia sul tricheco è stata presa sulla base di una valutazione completa della continua minaccia alla sicurezza umana", ha dichiarato in un comunicato il capo della Direzione norvegese della pesca, Frank Bakke-Jensen.

Non è stato possibile il trasferimento

Sono state prese in considerazione altre opzioni, incluso il trasferimento dell'animale altrove ma non è stato possibile. "Siamo solidali per il fatto che la decisione possa causare una reazione da parte del pubblico ma sono fermo nel ritenere che questa sia stata la scelta giusta - ha aggiunto Bakke-Jensen -. Abbiamo grande riguardo per il benessere degli animali, ma la vita e la sicurezza umana devono avere la precedenza". I trichechi dell'Atlantico vivono normalmente nell'Artico. È insolito che si spostino nel Mar del Nord e nel Mar Baltico.