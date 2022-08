Alena Seredova svela quando si sposerà con Alessandro Nasi

Fiori d'arancio in vista per Alena Seredova. Di recente la showgirl di Praga ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Alessandro Nasi. I due si amano dal 2015. Dopo il breve annuncio su Instagram l'ex moglie di Gigi Buffon ha ammesso al settimanale Chi: "Sicuramente non me l'aspettavo, sono troppo contenta perché penso che Alessandro meriti di vivere tutto come ha sognato, e io mi sento così gratificata da lui ogni giorno che il matrimonio è una ciliegina sulla torta dopo la nostra Vivienne. Non vedo l'ora".