Khaby Lame è cittadino italiano: il giuramento al Comune di Chivasso

Khaby Lame e la cittadinanza italiana

Lo scorso 8 giugno fu notificata a Lame copia del decreto del Presidente della Repubblica che gli ha concesso la cittadinanza italiana, pervenuto per via telematica al Comune di Chivasso tramite la Prefettura. L'amministrazione di Chivasso ha omaggiato il tiktoker di una copia della Costituzione della Repubblica Italiana, della spilla della Città di Chivasso e di una riproduzione de “La vaccinazione nelle campagne” del pittore dell’Ottocento Demetrio Cosola. Un giorno memorabile e tanto atteso da Khaby, che era visibilmente molto emozionato. Il giovane, ormai diventato famoso per le sue performance su TikTok, non rinnega le sue origini nel quartiere popolare di via Togliatti, tra le persone presenti questa mattina alla cerimonia anche un suo amico d'infanzia del rione in cui Lame visse a Chivasso.