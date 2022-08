Andrew Tate, l'influencer del male, bannato da Facebook e Instagram

L'ex atleta di kickboxing anglo-americano Andrew Tate, diventato famoso nel 2016 per essere stato allontanato dal Grande Fratello per un video in cui sembrava attaccare una donna, ha aumentato la sua popolarità dopo essere stato bandito anche da Twitter per aver detto che le donne dovrebbero "assumersi la responsabilità" per essere state violentate. Ma anche Instagram ha preso la decisione di bannarlo. Al momento del provvedimento l'influencer aveva 4,7 milioni di follower sulla piattaforma di condivisioni di immagini. Meta ha riferito di aver rimosso la star del kickboxing in seguito ad una violazione delle sue poliche su organizzazioni e individui pericolosi. Non sono però stati forniti ulteriori dettagli. Al momento Tate non ha ufficialmente replicato alla decisione di Instagram.