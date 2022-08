"La villa italiana di Zelensky non è stata affittata ai russi"

La villa del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky a Forte dei Marmi non è stata affittata ai russi. L'agenzia immobiliare che si occupa della gestione dell'immobile ha smentito a La Repubblica l'indiscrezione circolata nelle ultime ore. "Quello che è stato scritto è una congettura. La villa è stata affittata a una coppia per l'estate, non vi dirò se risiedono o meno a Londra, ma vi assicuro che non può trattarsi di russi perché abbiamo il divieto assoluto di affittare a russi e ucraini", è stato spiegato.