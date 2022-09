Tamberi sposa Chiara Bontempi: che matrimonio!

Chiara Bontempi in bianco con un abito da favola

Entrambi gli sposi erano elegantissimi per qesto giorno così speciale: Tamberi ha scelto un classico smoking nero firmato Armani; per la sposa invece un abito bianco di Atelier Emé, con ampia gonna e bustino strutturato, entrambi ricamati in pizzo. In aggiunta lunghi guanti aperti e velo poggiato tra i capelli raccolti in un morbido chignon. Anche i testimoni erano elegantissimi: il fratello di Gianmarco, Gianluca (anch’esso un grande atleta), mentre Chiara ha scelto sei damigelle vestite di rosa.

Gli invitati

Sono stati tanti i vip presenti alla cerimonia e ai successivi festeggiamenti. A festeggiare Tamberi e Chiara c'erano anche Marcell Jacobs e la sua fidanzata Nicole Daza, Filippo Tortu, Bebe Vio e il presidente del Coni Giovanni Malagò, che aveva presenziato anche alle nozze di Federica Pellegrini.