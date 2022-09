Artemis 1, c'è l'ok per il secondo tentativo di lancio verso la Luna

Il via libera per il secondo tentativo di lancio della missione Artemis 1 verso la Luna è stato dato dal direttore di lancio Charlie Blackwell-Thompson. Dopo aver fallito il primo tentativo, è arrivato l'ok definitivo per il caricamento del propellente per il razzo Space Launch System (Sls). Il 29 agosto scorso un problema aveva costretto a sospendere il conto alla rovescia, ora però la Nasa è pronta a riprovare.