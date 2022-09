Furto di dati raccolti su TikTok, l'Australia indaga: "Pratica discutibile"

Nuovi problemi per TikTok : la ministra australiana degli Affari interni e Cybersicurezza, Clare O'Neil , ha ordinato al suo dipartimento di indagare sulla raccolta di dati da parte del gigante dei social media. che può accedere a informazioni personali di cittadini australiani. La politica ha anche chiesto un rapporto su una gamma di opzioni disponibili per eliminare le compagnie di social media responsabili di pratiche discutibili di raccolta dati. TikTok nel 2021 ha registrato un miliardo di utenti attivi al mese, di cui sette milioni in Australia. Per anni l'azienda ha assicurato che le informazioni riguardanti gli utenti non sarebbero ancdate in Cina, dove si trova la casa madre ByteDance.

Non solo TikTok

Anche in Usa si sta procedendo verso alcune restrizioni su TikTok, stando a quanto riferito da diversi media americani. In Australia, la valutazione promossa dalla ministra O'Neil, a cui contribuisce l'Australian Cyber ??Security Center, valuterà le pratiche di TikTok, WeChat e di altre compagnie di social media. "Non si tratta solo di TikTok", ha detto O'Neil, per poi aggiungere: "Milioni di australiani accedono a una app dove l'uso dei loro dati è discutibile e rappresenta una sfida di scurezza per il Paese, mentre nessun Paese al mondo ha trovato soluzioni semplici per gestirlo. (...) Il governo deve informare meglio gli australiani su come i loro dati sono usati e perché la cosa li riguarda".