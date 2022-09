Chiara Ferragni: è bufera per l'aperitivo sul ghiacciaio in elicottero

L'ultimo aperitivo di Chiara Ferragni ha fatto storcere il naso ai più e scatenato l'ennesima polemica. L'influencer ha mostrato attraverso le storie di Instagram un video in cui brinda insieme all'amica Chiara Biasi e all'imprenditore Filippo Fiora con una bottiglia di champagne su un ghiacciaio in Svizzera , dove sono arrivati con l'utilizzo di ben due elicotteri. Gli scatti sono stati ripresi dalla pagina Jetperricchi - un account Instagram che monitora i percorsi di questi aerei privati, rivelando la quantità di andride carbonica prodotta ad ogni volo - ed è scoppiata la bufera.

Chiara Ferragni sommersa dalle critiche

Qualche settimana fa Chiara Ferragni è stata criticata per l'utilizzo eccessivo del jet privato: di recente è stata presa di mira perché si è recata in vacanza a Ibiza, col marito Fedez e i figli Leone e Vittoria, proprio a bordo di un velivolo personale. Questa volta la situazione è resa ancora più grave dalla cornice scelta, quella di un ghiacciaio, ambiente a rischio scioglimento soprattutto a causa dell’abuso di combustibili fossili. Al momento la diretta interessata ha preferito non commentare la vicenda.