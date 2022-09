Regno Unito in lutto: morta a 96 anni la regina Elisabetta

La Regina Elisabetta II è morta. La sovrana è deceduta all'età di 96 anni dopo aver affrontato diversi problemi di salute. L'annuncio è arrivato sui profili ufficiali social della Famiglia Reale: "La regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio - si legge nel tweet postato alle ore 19.30 -. Il re e la regina consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani". Solo un anno fa è venuto a mancare il marito di Elisabetta, il Principe consorte Filippo , che the Queen aveva sposato nel 1947 e dal quale aveva avuto i quattro figli Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo . Elizabeth ha scelto di trascorrere le ultime ore della sua lunga vita a Balmoral, in Scozia, da sempre il suo luogo del cuore dove era solita trascorrere l'estate. Negli ultimi mesi, Elisabetta ha passato molto tempo nella sua residenza estiva. Qui ha scelto di rimanere nei giorni scorsi nonostante l'impegno di dover presiedere al passaggio di consegne del premier britannico, da Boris Johnson a Liz Truss. Per la prima volta nella sua storia la residenza è diventata sede di questo momento istituzionale fondamentale per il Regno Unito.

Perché Elisabetta II è stata la regina dei record

Nata il 21 aprile 1926, la Regina Elisabetta è la regina dei record: soltanto Luigi XIV, il re Sole, rimase al trono più a lungo di lei. Da quel 6 febbraio 1952, data della morte improvvisa del padre, Giorgio VI, la regina d'Inghilterra ha regnato per 70 anni e 214 giorni. Elisabetta, che a giugno ha celebrato il Giubileo di platino, ha conquistato questo secondo posto nella classifica dei regnanti più longevi lo scorso 13 giugno, quando superò Rama IX di Thailandia, che a sua volta aveva regnato per 70 anni e 126 giorni fra il 1946 e il 2016. Elizabeth è colei che ha regnato più a lungo in Gran Bretagna, avendo superato la regina Vittoria già il 9 settembre 2015: la trisnonna rimase al trono per 63 anni, 7 mesi e 2 giorni, fino al 1901. I sudditi di Sua Maestà sono circa 150 milioni in tutto il mondo.

Tutti i record della Regina Elisabetta II

Da Winston Churchill alla recentissima Liz Truss, Elisabetta ha guidato il Regno Unito con 16 primi ministri, dando l'ultimo incarico alla leader Tory appena due giorni fa. Ha visto passare per la Casa Bianca 14 presidenti degli Stati Uniti, da Harry Truman all'attuale Joe Biden, e salire al soglio pontificio 7 papi: Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II, fino al dimissionario Benedetto XVI e a Francesco. Elisabetta II ha viaggiato in oltre 120 Paesi in occasione di oltre 270 visite ufficiali e ha partecipato a centinaia di migliaia di cerimonie. Altro record, quello del matrimonio più longevo tra i sovrani, 74 anni con il principe Filippo, sposato il 20 novembre 1947 e scomparso il 9 aprile 2021.