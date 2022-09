Covid, l'Aifa annuncia: "Da lunedì le prenotazioni per i vaccini aggiornati"

Nicola Magrini direttore dell'Agenzia italiana del farmaco ha annunciato nel corso della conferenza stampa sulla prosecuzione della campagna vaccinale anti Covid che da lunedì 12 settembre sarà possibile prenotare per ottenere il vaccino aggiornato. "Lunedì si possono iniziare le prenotazioni delle dosi a livello regionale", ha dichiarato Magrini, per poi aggiungere che: "È un primo passo importante, siamo all'inizio della stagione autunnale e le raccomandazioni per i soggetti fragili e le diverse categorie sono quelle già vigenti".