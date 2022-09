Si torna a scuola senza mascherine: le nuove regole Covid da seguire

7 milioni di studenti, tra bambini e ragazzi, sono tornati sui banchi di scuola da lunedì 12 settembre. I primi a rientrare in aula sono stati, lo scorso 5 settembre, gli alunni e le alunne della Provincia di Bolzano. Oggi è stata la volta di Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e della Provincia di Trento. Il 13 settembre toccherà alla Campania mentre il 14 a: Calabria, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria. Il 15 riprenderanno, invece, in Emilia-Romagna, Lazio e Toscana. In coda, il 19 settembre, Sicilia e Valle d’Aosta.

Le nuove regole Covid a scuola Per l'anno scolastico 2022-2023 non è previsto l'obbligo di mascherine. "Successivamente vedremo in base all'evoluzione della situazione epidemiologica", ha fatto sapere il ministro della Salute Roberto Speranza. Le persone risultate positive al test Covid sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento.