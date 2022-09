Funerali Regina Elisabetta: Londra esclude la Russia dagli inviti

I rappresentanti di Russia, Bielorussia e Birmania non sono stati invitati al funerale di stato della Regina Elisabetta II previsto per lunedì 19 settembre. Lo riportano fonti informate citate dalla Bbc. Mosca è stata esclusa per la guerra in Ucraina, al pari della Bielorussia sua alleata e della Birmania, a sua volta sanzionata dopo la stretta seguita all'ultimo golpe militare. L'Iran è invece invitato, ma soltanto al livello di ambasciatore. Alle esequie è attesa la presenza di circa 500 dignitari stranieri, inclusi capi di Stati o di governo.