Muller: casa svaligiata dai ladri mentre gioca Bayern-Barcellona

La villa di Thomas Muller è stata svaligiata da alcuni malviventi mentre il giocatore era impegnato all'Allianz Arena per giocare la partita Bayern Monaco-Barcellona. La polizia ha reso noto che in una villa di Otterfing, paesino a Sud di Monaco di Baviera, sono stati sottratti denaro, gioielli e oggetti preziosi, per un valore stimato intorno ai 500mila euro. Non è stata resa nota l'identità del proprietario ma secondo Bild si tratterebbe proprio del giocatore tedesco.