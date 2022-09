Guerra in Ucraina: i russi preparano difesa su linea fronte nel Lugansk

Nonostante i numerosi appelli di pace la guerra in Ucraina va avanti. Negli ultimi giorni le truppe russe stanno rafforzando la difesa nell'area del fronte tra Svatove, Troitske e Kreminna, nel Lugansk. A farlo sapere il capo militare regionale ucraino in esilio Sergiy Gaidai, citato dai media del Paese. "Nella regione di Lugansk, i russi si stanno preparando per la difesa, non ci sarà una sorpresa come a Kharkiv. Stanno ritirando le truppe a Svatove, Troitske e Kreminna, scavando e preparandosi per l'offensiva ucraina", ha detto.