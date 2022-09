Covid in Italia: gli ultimi dati del monitoraggio Iss

Migliora la situazione Covid in Italia. I ricoveri in terapia intensiva sono in calo al 1,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 15 settembre ) dal 1,9% (8 settembre) e sono in calo anche i ricoveri nei reparti ordinari a livello nazionale al 5,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 15 settembre) dal 6,5% (8 settembre). Ad indicarlo il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia.