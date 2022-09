Brad Pitt, dopo le sculture anche una linea beauty genderless

Brad Pitt torna a far parlare di sé per la sua ultime veste, ovvero quella di neo imprenditore di una linea di prodotti di bellezza gerderless, un marchio appena coniato a Château Miraval , la favolosa tenuta nel sud della Francia che comprò nel 2012 con la sua ex moglie Angelina Jolie. La nuova linea di skincare si chiama Le Domaine , sviluppata in collaborazione con la famiglia Perrin, rinomati viticoltori francesi, partner dell'attore nello Château Miraval Côtes de Provence Rose.

La linea di skincare

La notizia della nuova attività in cui si è cimentato Brad Pitt è stata data direttamente dal divo di Hollywood nel corso di una recente intervista a British Vogue, sottolineando gli effetti antissodanti dell'uva. Il professore di enologia Pierre-Louis Teissedre dell'Università di Bordeaux ha determinato quali dei 13 vitigni coltivati dai Perrin in Provenza fossero adatti per tale attività. Una ricerca che ebbe inizio 15 anni fa e che ha portato alla scoperta della molecola GSM10.

Le parole di Brad Pitt

"L'invecchiamento è un concetto a cui non possiamo sottrarci e mi piacerebbe vedere la nostra cultura abbracciarlo un po' di più. Fondando Le Domaine non ho voluto il titolo di anti-aging", ha affermato Pitt. Poi ha proseguito dicendo: "Ciò che è reale è trattare la pelle in modo sano. Ed è qualcosa che ho imparato a fare per il mio lavoro e che ti fa sentire meglio. Sono cresciuto con una mentalità country, Dial Soap - un marchio da grande distribuzione, ndr - una volta al giorno e via. E penso che stiamo imparando che se ci amiamo, se ci trattiamo un po' meglio, allora ci sono benefici a lungo termine. Quindi bisogna invecchiare in modo sano".