Casa occupata, gli avvocati di Ambra Angiolini rispondono alle accuse

Tramite i suoi avvocati Ambra Angiolini ha replicato alle accuse di Silvia Slitti, moglie dell'ex calciatore Giampaolo Pazzini. "Gli avvocati Valeria De Vellis e Daniela Missaglia, difensori di Ambra Angiolini, smentiscono le notizie come diffuse nei post pubblicati sui social e ripresi da ulteriori network, notizie riportate in modo distorto e inappropriato con riferimento a una vicenda strettamente personale di cui si stanno occupando i legali delle parti coinvolte", si legge in un comunicato stampa. Stando al racconto della Slitti, nota wedding planner , l'ex ragazza di Non è la Rai non vorrebbe lasciare la casa di Milano che le aveva affittato un anno fa, quando Ambra doveva andare a convivere con Massimiliano Allegri . "È evidente la lesione della privacy e dell’onorabilità di Ambra Angiolini, che impone fin da subito la cessazione di ogni ulteriore divulgazione di illazioni e commenti", hanno affermato i difensori della nuova giurata di X Factor.

Le accuse della moglie di Pazzini

Silvia Slitti ha affermato in un'intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli che il suo immobile era stato affittato ad Ambra Angiolini e Max Allegri quando erano una coppia e per un periodo temporaneo, dieci mesi per la precisione. Nonostante la fine della relazione, l'attrice avrebbe continuato ad occupare la casa insieme alla figlia Jolanda, avuta dall'ex compagno Francesco Renga. "All'inizio erano scuse per il fatto che aveva tanto lavoro, che non poteva andarsene, che chiedeva il favore di restare. A fine agosto, senza alcun motivo, un giorno mi chiama la sua assistente, mi dice di non “importunare” più la signora Angiolini che è molto impegnata e che devo capire che non ha tempo per affrontare un trasloco se non tra svariati mesi ma non entro l’anno", si è lamentata la moglie di Pazzini, che ha inoltre spifferato che per tutti questi mesi la quota d'affitto sarebbe stata versata dall'allenatore della Juve.