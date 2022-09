"Ambra Angiolini occupa casa mia": le parole shock di lady Pazzini

Silvia Slitti, moglie dell'ex calciatore Giampaolo Pazzini, ha fatto parlare di sé nelle scorse ore per un lungo sfogo su Instagram, che in tanti hanno ritenuto essere indirizzato a Ambra Angiolini, neo giudice di X Factor. Anche se la donna non fa mai il nome dell'attrice, alcune frasi non sembrano lasciare dubbi. “Oggi vi voglio raccontare una storia perché è una situazione che mi fa stare male, che mi rende impotente e per questo frustrata. Ma soprattutto molto nervosa e direi anche demoralizzata nei confronti dell'essere umano "donna'' che io invece ho sempre reputato molto capace di ragionare e di "fare la cosa giusta". La storia, non sto a dirvi chi sono i soggetti in questione ma magari chi mi conosce lo capirà senza troppe difficoltà, si svolge a Milano...", ha affermato la wedding planner dei vip.

Le parole di Lady Pazzini "I nostri protagonisti a Milano hanno vissuto, hanno amici, una dei due ha aperto anche la sua attività... e anni fa decisero proprio li di acquistare CASA. Non una casa à "ca****gio", ma proprio CASA... Quella per cui scegli anche le mattonelle del bagno e fiori sulla terrazza. Avete presente la parola CASA?!? Ecco. A pochi passi dall'ufficio di lei, vicino agli amici del figlio, un terrazzo pieno di candele e le cornici con le foto dei ricordi belli...", ha proseguito la moglie di Pazzini, quindi ha poi ripreso, parafrasandola, un noto brano dell'ex di Non è la Rai: "Un posto dove stare, ma soprattutto un posto ‘'proprio'’ dove fermarsi tutte le volte che erano a Milano. La "persona" in questione era nota al grande schermo, vantava anni e anni di conduzione, cinema, musica un passato illustre e una reputazione sempre difesa a spada tratta. I nostri amici si erano sentiti tranquilli ad affidarle un "pezzetto di cuore". MA. PERCHÉ IN QUESTA STORIA C'È UN GRANDE MA. MA PURTROPPO NON SEMPRE LE PERSONE SI RIVELANO CIÒ CHE DICONO E ANCHE SE C'è UNA NOTA CANZONE CHE DICE: “e se prometto poi mantengo”.