I matrimoni di Jacobs e Federica Pellegrini in tv: dove e quando

Marcell Jacobs e Federica Pellegrini saranno protagonisti del weekend di Verissimo. Silvia Toffanin accoglierà nella puntata in onda su Canale 5 sabato 24 settembre il campione olimpico dei 100 metri insieme alla neo moglie Nicole Daza. La coppia rivivrà in studio le emozioni del loro matrimonio, celebrato lo scorso 17 settembre, attraverso delle immagini inedite. Domenica 25 settembre arriveranno invece Federica Pellegrini e Matteo Giunta, sposi dal 27 agosto, che vedranno per la prima volta, insieme alla padrona di casa, le immagini del loro giorno più bello. L'appuntamento è come sempre a partire dalle ore 16,30.